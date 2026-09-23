Diseño Tecnológico hará parte de la renovación del estadio Atanasio Girardot

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la ESU y con asesoría de LALIGA Española, diseña la nueva infraestructura tecnológica del Estadio Atanasio Girardot. El megaproyecto, que exige una inversión total de 1,1 billones de pesos, cumple con los más altos parámetros exigidos por la FIFA y la Conmebol.

La financiación combinará $400.000 millones de aportes públicos con capital privado, proyectando un retorno económico para la ciudad superior a los 4 billones de pesos. Los pliegos de licitación se publicarán el 15 de octubre y la entrega final está prevista para el primer semestre de 2028.

Pantalla 360°, sonido e iluminación interna

Entre las innovaciones destaca una pantalla LED 360° de más de 420 metros lineales y 5 de ancho, visible desde cualquier tribuna. La iluminación abandonará las tradicionales torres externas para integrar 304 luminarias LED en la estructura, complementadas con 144 cajas acústicas de alta fidelidad.

Para resolver las fallas de señal, el recinto ofrecerá WiFi gratuito con cobertura para 70.000 personas. Asimismo, se implementará un modelo tridimensional con simulaciones electroacústicas para optimizar la acústica, la iluminación y las transmisiones de televisión.

Seguridad inteligente e inclusión social

En materia de seguridad, se desplegarán 350 cámaras inteligentes con reconocimiento facial, tecnología PTZ y monitoreo en tiempo real. Toda la operación se coordinará desde un Puesto de Mando Unificado que integrará videovigilancia, accesos y gestión de luces y sonido.

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El alcalde Federico Gutiérrez enfatizó que el estadio “seguirá siendo 100% público” y se aplicará un plan para dignificar a los trabajadores informales. La meta institucional es acompañar a los venteros tradicionales para que se transformen en comerciantes formalizados dentro del nuevo complejo deportivo.