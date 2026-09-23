Cierres viales en Pilarica y El Progreso por obras del patio taller del Metro de la 80

Medellín, Antioquia

Desde el lunes 28 de septiembre comenzarán los cierres viales definitivos en sectores de Pilarica y El Progreso, en el occidente de Medellín, para permitir el inicio de las obras de construcción del patio taller del Metro de la 80.

Las vías que serán cerradas son la carrera 67 entre las calles 71 y la transversal 78, y la calle 72 entre las carreras 67 y 69. En estos puntos comenzarán trabajos de adecuación de redes, excavaciones y otras intervenciones necesarias para construir la infraestructura donde se realizará el mantenimiento y estacionamiento de los futuros trenes.

Estos son los desvíos

Los vehículos que normalmente utilizan la carrera 67 deberán tomar la carrera 69 hacia el norte, hasta llegar a la glorieta de la calle 78B, cerca del Hospital Pablo Tobón Uribe. Allí deberán realizar el retorno y continuar por la carrera 69 hacia el sur.

Posteriormente, los conductores podrán continuar por la urbanización Lomas del Pilar I y, al llegar a la calle 73, en el sector conocido como El Rinconcito Ecuatoriano, retomar su recorrido habitual.

El desvío también aplicará para las rutas de transporte público 254i Pilarica Integrada y 289 Pilarica calle 96.

Metro de la 80 avanza en varios frentes

El gerente de Ejecución de Proyectos del Metro de Medellín, Jorge Ramos, explicó que el proyecto registra un 55 % de ejecución de actividades y que la gestión predial alcanza el 96 % del área disponible para ejecutar trabajos.

“Tenemos varios frentes de obra abiertos: la estación y el viaducto Caribe, la relocalización de redes de servicios públicos, los diseños preliminares en la estación San Germán, la demolición del puente de La Iguaná para la instalación de una nueva estructura y la apertura de un nuevo frente de trabajo que es el patio taller”.

Ramos explicó que el patio taller será la infraestructura destinada al mantenimiento de los 22 futuros trenes y contará también con una zona de estacionamiento desde donde saldrán los vehículos para prestar el servicio comercial.

Los cierres cuentan con un Plan de Manejo de Tránsito avalado por la Secretaría de Movilidad, con señalización preventiva, rutas de desvío y acompañamiento de auxiliares de tránsito. Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación ante posibles aumentos en los tiempos de recorrido en Pilarica y El Progreso.