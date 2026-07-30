Tres meses con paso a un carril en la vía Quindío - Tolima por trabajos en el derrumbe en Cajamarca

Armenia

Tres meses estará con paso a un carril la vía la línea entre Quindío y Tolima por los trabajos que realizará el Invías en el derrumbe en el municipio de Cajamarca, hay plan de contingencia especial para el tránsito vehicular.

Así lo confirmo en 6AM/W de Caracol Radio, Nelson Yovany Jiménez, subdirector de modernización de carreteras nacionales de Invías que ha estado en el lugar de la emergencia en el municipio de Cajamarca Tolima

El funcionario sobre el paso a un carril indicó “podemos decir que en este momento la vía se encuentra habilitada. Hay tráfico con paso restringido en la salida Cajamarca, que fue el sitio donde se presentó un deslizamiento el pasado fin de semana, pero en general la movilidad está en condiciones normales.

Hubo protestas de la gente del sector. ¿Ustedes se reunieron con ellos? ¿A qué compromisos se llegaron?

La comunidad se tomó la vía, era un bloqueo total. Estuvimos negociando con ellos, la Gobernación del Tolima, eh la Alcaldía de Cajamarca y por supuesto el Invías. El acuerdo al que se llegó es adelantar los trabajos de estabilización, contención y manejo hidráulico de ese talud, de esa zona donde se presentó el deslizamiento.

Y para ello claramente tenemos que adquirir algunos predios, hacer la gestión predial para poder adelantar las obras, porque allí hay unas viviendas que se encuentran localizadas en la corona del talud y el uso que le dan estas personas al talud, pues es inadecuado. Entonces, eso genera una situación de riesgo permanente que debemos mitigar.

En este tema de la restricción vial ¿ustedes estiman por cuánto tiempo?

Invías: tuvimos una visita técnica con especialistas del Invías y del consorcio que está haciendo la operación vial y el mantenimiento de este importante corredor vial. Llegamos a la conclusión de los trabajos que deben hacerse no tomarán menos de 3 meses.

¿El riesgo de nuevos deslizamientos persiste o eso ya se ha mitigado?

Invías, ya se ha mitigado, una de las principales observaciones que hicimos es que el talud en este momento se encuentra estable, se mantiene un carril cerrado por efectos de prevención, pero el talud ya se encuentra estable.

Por supuesto, es necesario hacer obras de estabilización y mitigación para poder dar al servicio el flujo en los en las dos vías de esta de este corredor vial. Pero en este momento no creemos que haya un riesgo mayor.

Monitoreo del talud las 24 horas del día

Invías: Hemos estado monitoreando y a partir de hoy se colocaban sensores, piezómetros, inclinómetros para hacer un monitoreo las 24 horas del talud, de tal manera que tengamos un tengamos idea de qué está pasando minuto a minuto con este talud.

Plan de contingencia del paso a un carril

Nelson Giovanni Jiménez, subdirector de Proyectos Especiales del Invías: Nosotros en todo caso hemos implementado con el administrador vial un plan de contingencia y un monitoreo exhaustivo de las del flujo vehicular que sube de Armenia o que sube desde Ibagué, de tal manera que podamos dar pasos alternos de acuerdo al flujo vehicular que se presente.

Estimamos que no haya un retraso mayor a 25 minutos o 15 minutos, entre 15 y 25 minutos, del tiempo estándar que tomaba cuando la vía se encontraba sin ninguna afectación.

Ojo con la desinformación

Invías: yo le invito a la ciudadanía a consultar la información sobre la operación de este corredor vial y en general de todos los corredores viales en el sistema Hermes del Invías o a través de los canales que ha dispuesto la Policía de Carreteras en los cuales se informa en tiempo real de cualquier obstáculo o cierres que se vayan a adelantar. Entonces, invitar a la ciudadanía a que consulte las noticias por los canales oficiales del Invías o la Policía de Carreteras.

¿Qué obras se van a realizar para estabilizar el talud?

Invías: las obras ya están determinadas, sabemos que tenemos que hacer evacuación de las aguas que están saturando el talud, que tenemos que hacer un recubrimiento con concreto, unos anclajes, y sabemos cuáles son las obras que hay que hacer, es decir, ya tenemos el camino trazado.

Podemos decir con tranquilidad que son 3 meses, que vamos a hacer estas obras y por tanto en estos 3 meses tendremos paso restringido, aunque como les dije, ya implementamos un esquema de movilidad que nos permita mitigar cualquier riesgo de trancón o demora no previsto para los usuarios de la vía.