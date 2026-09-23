Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión por agresión sexual tras nuevo juicio

El productor de cine estadounidense Harvey Weinstein fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley en 2006.

Tras la anulación de una condena previa y dos juicios fallidos, esta sentencia marca un hito importante en la saga judicial de nueve años que desencadenó el movimiento mundial #MeToo.

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¿Weinstein permanecerá en prisión?

Salvo que prospere otra apelación, Weinstein permanecerá tras las rejas en virtud de su nueva condena en Nueva York.

¿Qué otras sentencias enfrenta?

A continuación, Weinstein se enfrentará a una nueva sentencia en California por haber violado y agredido sexualmente a la modelo y actriz italiana Evgeniya Chernyshova en un hotel de Los Ángeles en 2013.

Weinstein, de 74 años, ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años, entre ellos leucemia mieloide crónica, diabetes y graves dificultades de movilidad.

¿Qué dijo la fiscal?

En su alegato final, la fiscal adjunta del distrito, Nicole Blumberg, solicitó al juez Curtis Farber una condena de 20 años de prisión, más cinco años de supervisión tras la liberación.

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Blumberg argumentó que 20 años “es el único castigo apropiado” porque “no ha mostrado ni una pizca de remordimiento” y ha continuado “humillando públicamente y de forma implacable a las víctimas”.

La sentencia prácticamente garantiza que Weinstein pasará el resto de su vida tras las rejas.