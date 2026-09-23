Tras presentar su nuevo sencillo, Taylor Swift anunció la versión extendida de “Life of a Showgirl”

Un día después de presentar su nuevo sencillo “Patient Zero”, la cantautora estadounidense Taylor Swift anunció este miércoles por la mañana el lanzamiento de la versión extendida de su disco “The Life of a Showgirl”.

¿Cuáles son las nuevas canciones de “Life of a Showgirl”?

Las nuevas canciones son “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”.

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¿Cómo fue el anuncio?

En las redes sociales, Swift escribió:

“Hace aproximadamente un año, ustedes hicieron algo verdaderamente increíble. Algo que me dejó totalmente asombrada... Le dieron a “The Life of a Showgirl” el mejor debut de la historia para un álbum”.

“Viajé a Suecia para celebrarlo con Max y Shellback, mis dos colaboradores en este disco. En realidad, solo queríamos reflexionar y valorar el momento que estábamos viviendo, pero allí había un estudio e hicimos lo que solemos hacer cuando sentimos algo: escribir más canciones”.

“Espero que les encanten, porque nacieron de una profunda gratitud por el entusiasmo y la celebración con los que recibieron el álbum que creamos. ”The Life of a Showgirl: The Encore”, que incluye cuatro temas inéditos, saldrá este viernes y ya está disponible para reserva y preguardado”.

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¿Cómo es la portada?

El nuevo lanzamiento presenta una fotografía de portada, obra del equipo de fotógrafos de moda Mert Alas y Marcus Piggott, que da continuidad a la estética visual que crearon para el álbum original.

No se ha anunciado ningún lanzamiento en formato físico para esta versión ampliada del proyecto, que llegará a las plataformas digitales en la noche del jueves a la mañana del viernes.