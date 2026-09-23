Centro de Desarrollo Infantil de Lo Amador será rescatado del abandono

“Tenemos que celebrar por nuestros niños y vamos a apoyar a todos los que vienen a traer avance a nuestra comunidad. Gracias al alcalde por cumplirle a Lo amador”, son las palabras, llenas de emoción y alegría, de una de las vecinas de este, uno de los barrios más antiguos de Cartagena: Lo Amador, que hace casi 10 años solicitaba con prioridad la intervención de su hogar infantil y hoy, por fin, la Alcaldía Mayor de Cartagena anuncia que antes de que termine el 2026 se iniciarán las obras de intervención y adecuación.

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El inmueble, que por años recibió a menores de barrios como Lo Amador, El Espinal, Torices, Nariño, El Toril y Paseo Bolívar, fue visitado anteriormente por el alcalde Dumek Turbay para evidenciar su avanzado estado de deterioro con espacios fuera de operación, por lo que el programa de atención a la primera infancia funciona desde 2017 en una sede arrendada que atiende un poco más de 100 niños.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, volvieron al lugar.

“Tras realizar los estudios necesarios, hoy presentamos a la comunidad los diseños de este CDI, que al igual que todos los que hemos intervenido, será un espacio digno para la atención de la primera infancia. Aplaudimos el compromiso de la comunidad para lograrlo. Ya falta poco para que empiecen las obras”, comenta Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Dentro de los detalles que se socializaron con la comunidad, el nuevo Centro de Desarrollo Infantil de Lo Amador será de dos pisos, esto con el objetivo de optimizar el espacio con el que se cuenta. En el primer nivel estarán ubicados los espacios utilizados con más frecuencia por los niños y niñas como lo son: comedor, zona de juegos, salones, entre otros. Este CDI atenderá aproximadamente a 120 menores no solo de Lo Amador sino de sectores como El Toril, Nariño, El Espinal, entre otros.

“Estamos muy agradecidos porque vemos que este proyecto, que esperábamos por muchos años, por fin va a ser una realidad. Vamos a contar con un CDI maravilloso para nuestros niños y niñas. Ellos merecen tener un espacio que sea confortable y maravilloso para ellos”, agrega Yanila Cabarcas, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Lo Amador.

“A este espacio para los niños no se le va a negar nada. Durante años estuvo abandonado, nadie miraba hacia acá, pero hoy es una prioridad. Los niños de Lo Amador van a tener un lugar digno, seguro y lleno de vida, porque la niñez de Cartagena es sagrada para esta administración”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Visita al espacio

El pasado 1 de octubre de 2025, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, llegó junto con todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social hasta el Hogar Infantil de Lo Amador tras la insistente petición de los padres de familia y docentes del sector. Durante esta visita, Turbay aseguró que las obras de este espacio serían una prioridad para el Distrito con el fin de brindar un “lugar con condiciones dignas”.

Después de la socialización de los diseños, la Secretaría de Desarrollo Social realizará una nueva mesa con la comunidad para entregar detalles relacionados a las obras y los espacios que serán intervenidos en las próximas semanas.