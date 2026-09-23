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23 sep 2026 Actualizado 11:14

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Cúcuta

Defensoría del pueblo pide al ELN respetar vida de los policías Dijin

Se cumple más de un mes del secuestro

ELN entregó prueba de supervivencia de los tres policías secuestrados en la vía Cúcuta - Ocaña.

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La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se reunió con familiares de los policías de la Dijín Mayor Fredy Alexis Russi González, de la patrullera Érica Tatiana Monroy Hurtado y del patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña, uniformados secuestrados por el ELN en la vía Cúcuta-Ocaña.

Sus familias expresaron su preocupación, la angustia que atraviesan y exigieron a quienes los tienen en su poder la liberación de sus seres queridos.

La Defensoría del Pueblo se une a este llamado y exige al ELN respetar la vida y la integridad de las personas secuestradas y liberar de manera inmediata, sin dilaciones ni exigencias, a estos policías y a todos los miembros de la Fuerza Pública que permanecen secuestrados.

“Ninguna causa justifica privar a una persona de su libertad, Las familias tienen derecho a tenerlos de regreso en casa” dijo la representante del Ministerio Público.

Se cumplen cinco semanas del secuestro de los policías de la Dijin secuestrados en la zona norte del departamento.

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