Cens Epm restablece operación en Subestación San Mateo

Falla en la subestación San Mateo afectó a 135.000 usuarios en Cúcuta y su área metropolitana.

Cúcuta

La empresa de energía Cens Epm entregó un parte de completa normalidad al restablecer toda la operación en la Subestación San Mateo donde se produjo un incendio que causó un apagón, la semana anterior.

La gerente de la compañía José Miguel Gonzáles dijo a Caracol Radio que “desde el día de ayer se encuentra en operación un transformador de potencia 47 megavatios, recuperamos los cables de potencia y de la bahía del sistema de distribución local”.

“Hoy el sistema se encuentra con una mayor estabilidad, tuvimos una reunión con todo el equipo técnico para revisar el sistema, resaltar su compromiso y seguir adelante con la labor para lograr la confiabilidad del sistema” dijo el empresario.

Indico ademas que “se hace necesario mantener el ahorro para poder dar respuesta a toda la demanda que amerita esta área”.

Finalmente advirtió que “lo que viene a continuación es el análisis forenses de lo que sucedió. Estamos tomando todas las medidas de protección para mantener la prevención en el sistema”.