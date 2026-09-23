Dadis entrega recomendaciones para proteger la vida de madres y bebés

Reconocer oportunamente los signos de alarma durante el embarazo puede salvar la vida de la madre y su bebé. El sangrado vaginal, la salida de líquido por la vagina, la disminución o ausencia de movimientos del bebé, el dolor de cabeza intenso, la visión borrosa o aparición de luces, los zumbidos en los oídos, el dolor fuerte en la boca del estómago, la dificultad para respirar y la hinchazón repentina de la cara o las manos son señales que requieren atención médica inmediata.

La ginecóloga y obstetra, especialista en Medicina Materno-Fetal, Natalia Maestre Romero, integrante del equipo de Salud Materna del Distrito de Cartagena, quien trabaja de manera articulada en el marco del Plan de Aceleración de la Reducción de la Mortalidad Materna, recomienda acudir de inmediato al servicio de urgencias más cercano ante cualquiera de estos síntomas.

«Las urgencias obstétricas pueden presentarse durante el embarazo, el parto e, incluso, después del nacimiento. No debemos esperar hasta el siguiente control prenatal, ya que una atención oportuna puede evitar complicaciones graves y salvar vidas», enfatizó la especialista.

Sobre el tema, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro España, destacó la importancia de asistir a los controles prenatales para identificar factores de riesgo y establecer un plan de parto seguro que incluya la institución donde se atenderá el nacimiento, la vía del parto, el servicio de urgencias al que debe acudir la gestante ante cualquier signo de alarma y el método anticonceptivo que utilizará después del nacimiento.

“Gracias a los controles que estamos haciendo de manera rigurosa, hemos encontrando más alteraciones del embarazo, detectar a tiempo este tipo de situaciones permite intervenir de manera oportuna y evitar desenlaces fatales”, señaló Navarro España.

Según el Boletín Epidemiológico del Dadis, hasta la semana 34 de 2026, Cartagena registró 858 casos de morbilidad materna extrema, un incremento del 13,5 % frente al mismo período del año anterior. Los trastornos hipertensivos fueron la principal causa, con el 68,5 % de los casos, seguidos de las complicaciones hemorrágicas (14,9 %) y la sepsis de origen obstétrico (6,3 %).

En Cartagena, las instituciones identificadas para la atención obstétrica incluyen la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo, Clínica La Ermita, Clínica Madre Bernarda, Clínica General del Caribe, Mega Urgencias Blas de Lezo, Centro Hospitalario Serena del Mar, Clínica Crecer y Clínica de la Mujer. Estas dos últimas cuentan con consulta prioritaria, pero no disponen de urgencias obstétricas habilitadas, por lo que no reciben pacientes para la atención del parto en horario nocturno. Se recomienda a las gestantes conocer previamente su red de atención y, ante cualquier signo de alarma, acudir inmediatamente al servicio de urgencias más cercano.

En caso de presentarse algún inconveniente en la atención a las maternas, desviación del servicio, o que no tengan la orientación clara están disponibles los canales de atención al ciudadano a través de https://www.cartagena.gov.co/servicio-al-ciudadano