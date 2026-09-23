Colapso de tubería generó vertimiento de aguas residuales sobre quebrada de Floridablanca, Santander

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Bucaramanga

Un muro que se vino a tierra se llevó por delante el sistema de conducción de las aguas negras del barrio Las Villas en Floridablanca; el hecho terminó generando una grave afectación a una quebrada que baja desde las montañas de esa población y llega hasta la zona de Cañaveral.

Yefer Eduardo Ramírez, vocero de la comunidad indicó a Caracol Radio que las aguas vertidas al afluente generan una serie de olores ofensivos y propicia la aparición de más vectores como mosquitos y zancudos.

Las aguas residuales de varios barrios ubicados en el sector del Carmen caen directamente a la quebrada Zapamanga, un afluente que baja desde las montañas del oriente de Floridablanca y llega hasta la zona de Cañaveral.

Quebrada Zapamanga en Floridablanca, Santander Ampliar Quebrada Zapamanga en Floridablanca, Santander Cerrar

Este hecho ocurrió el pasado 7 de septiembre. “Falló un gavión que sostiene la tubería de gres de 16 pulgadas”, informó Cristian Medina, subgerente de Alcantarillado de la Empresa Pública, Empas.

La entidad habló del colapso de un paso elevado perteneciente a la red de alcantarillado sanitario, ubicado sobre la margen derecha de la quebrada Zapamanga, entre los sectores de El Carmen y Villaluz.

De acuerdo con la empresa, “esta infraestructura permite la conducción de las aguas residuales generadas en los sectores El Carmen I, El Carmen II, El Carmen III, El Carmen IV, El Carmen V, El Carmen VI y Portal de Israel, hacia el subsistema de alcantarillado Zapamanga”.

Voceros de Empas informaron que “se desarrolla la fabricación y construcción de la nueva estructura metálica, proceso que se estima tendrá una duración aproximada de 15 a 20 días”.

Empas responde a contaminación en quebrada de Floridablanca 00:00:00 02:29 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

“Una vez concluida esta etapa, se procederá con el izaje, instalación y montaje de la estructura en el sitio. Posteriormente, se realizarán las actividades correspondientes a la instalación y conexión de la tubería, junto con las verificaciones técnicas necesarias para la puesta en funcionamiento del sistema”, indica la compañía.