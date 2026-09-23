Terminal de Bucaramanga mantiene despachos a Santa Marta pese a alteraciones de orden público

Los despachos de buses desde Bucaramanga hacia Santa Marta continúan con normalidad, pese a las alteraciones de orden público registradas en esa ciudad.

La Terminal de Transporte de Bucaramanga informó que, por ahora, no hay restricciones para esa ruta y que las autoridades han confirmado que la vía permanece habilitada.

Ayer, salieron 12 vehículos hacia Santa Marta y otros dos hacia Maicao. Este miércoles, ninguna de las empresas que cubren esos destinos ha suspendido sus despachos.

Jaime José Pérez, gerente de la Terminal de Transporte de Bucaramanga, aseguró que la operación se mantiene sin novedades.

“Las autoridades han garantizado a la Terminal de Transporte que la vía está habilitada y que los buses que tienen ruta establecida no han dejado de despachar los automotores”.

La Terminal señaló que las demás rutas hacia municipios de Santander y otros destinos del país también continúan habilitadas.

Por ahora, la recomendación para los viajeros es consultar directamente con la empresa de transporte antes de desplazarse, en caso de que se presenten cambios en las condiciones de movilidad.