Ministerio de Ambiente priorizará a Barrancabermeja en el plan de manejo y control de hipopótamos

Hipopótamos de Pablo Escobar entre la caza de control o eutanasia( Getty Images )

Barrancabermeja quedó priorizada para la implementación del plan de manejo de hipopótamos después de una reunión en Bogotá entre el Ministerio de Ambiente y autoridades del Magdalena Medio.

El encuentro era clave porque había una decisión judicial pendiente de cumplimiento. Una tutela dio al Ministerio y a la autoridad ambiental 30 días hábiles para adelantar las gestiones necesarias e iniciar la implementación de medidas frente a la presencia de estos animales.

El secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, aseguró a Caracol Radio que la decisión judicial también está sirviendo para presionar la consecución de los recursos que requiere el plan.

El dato importa por que Barrancabermeja ya tienen identificados cuatro hipopótamos, entre ellos una cría. Para las autoridades, eso muestra que los animales no solo permanecen en la zona, sino que ya se están reproduciendo.

Granados también advirtió que uno de ellos ha sido visto nuevamente cerca de la escuela Córdoba, en el sector del Cincuentenario, uno de los puntos que más preocupa por la presencia de niños.

Estas son las medidas que contempla el plan para los hipopótamos

El plan contempla varias alternativas para controlar la población. Entre ellas están la captura, el confinamiento, la esterilización y la caza controlada.

Eso no significa que en los próximos 30 días se vaya a aplicar alguna de estas medidas a los cuatro animales identificados. Ese plazo corresponde a las gestiones que deben hacer las entidades para poner en marcha el plan y asegurar su financiación.

Será el Ministerio de Ambiente el que determine qué procedimiento se utilizará y bajo qué condiciones.

Uno de los obstáculos está precisamente en los recursos. Según Granados, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad tiene recursos congelados en medio de revisiones internas, por lo que el Gobierno estudia otra fuente para financiar la intervención.

El fenómeno de El Niño aumenta el riesgo de desplazamiento de los hipopótamos

A la discusión se suma el comportamiento de los animales cuando bajan los niveles de agua de humedales y otras fuentes hídricas.

Según explicó Granados, al perder profundidad los cuerpos de agua, los hipopótamos tienen que desplazarse en busca de otras zonas, principalmente durante la noche. Ese movimiento puede acercarlos a sectores habitados y aumentar los encuentros con personas.

La alerta no es solo de Barrancabermeja. En Puerto Nare, Antioquia, las autoridades reportaron recientemente que un hipopótamo apareció cerca de una embarcación que transportaba estudiantes.

Ese caso llevó también a otra decisión de la reunión en Bogotá. El Ministerio convocará al sistema nacional de gestión del riesgo para trabajar en un protocolo de emergencia que defina qué deben hacer las autoridades cuando un hipopótamo represente un riesgo para una persona.

Mientras ese protocolo se construye, Barrancabermeja mantiene un Puesto de Mando Unificado con participación de la Fuerza Pública para responder ante una eventual emergencia.