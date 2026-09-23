Casa del Libro Total en Bucaramanga espera recibir 2.000 visitantes durante Salas Abiertas

El espacio de Casa del Libro hace parte del circuito número uno de Salas Abiertas y ha participado como aliado desde las primeras ediciones del evento.

Sandra Cuesta, Directora de contenidos de la Casa del Libro Total, “En años anteriores el lugar ha registrado entre 800 visitantes durante el circuito, para esta edición, la Casa del Libro Total espera superar las cifras anteriores y alcanzar entre 2.000 personas.

La muestra “La ciudad como huella” presenta el trabajo de María Luisa Estrada, artista mexicana y ganadora del noveno Concurso Encuentro Internacional organizado por el Taller La Huella. Su propuesta de gráfica contemporánea toma como referencia Ciudad de México para representar diferentes elementos del territorio desde una perspectiva que va de lo general a detalles como viviendas, plantas y paisajes.

Además de la exposición, la Casa del Libro Total cuenta con una agenda paralela de talleres, laboratorios, conferencias y espacios de mediación artística. Entre estas actividades se encuentra el encuentro con Julio César Rodríguez, director del Taller La Huella.

La programación de Salas Abiertas en la Casa del Libro Total se extenderá hasta el sábado 26 de septiembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m, con entrada gratuita para los visitantes.