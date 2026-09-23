Fue declarado nulo el acuerdo por el cual se creó Fodecol en Capitanejo, Santander

Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander declaró, en primera instancia, la nulidad del acuerdo mediante el cual el Concejo de Capitanejo autorizó la creación de Fodecol, fondo mixto que posteriormente participó en la ejecución de contratos con recursos públicos del departamento.

La demanda fue promovida por el exrepresentante a la Cámara Cristian Avendaño, quien cuestionó la legalidad de esta figura. Según explicó, el fondo fue constituido con un capital de $25 millones, pero llegó a ejecutar contratos por más de $250.000 millones, entre ellos uno superior a $114.000 millones relacionado con la Arena Bonita.

“Lo que la justicia hoy confirma es que Fodecol se cae, se cae la constitución de ese fondo, porque no hay ningún tipo de justificación técnica para su creación ni análisis de impacto fiscal”, indicó el exrepresentante Avendaño.

Aunque la decisión puede ser apelada, el Tribunal ya había decretado una suspensión provisional del acuerdo mientras estudiaba el caso de fondo. La sentencia también ordena revisar los contratos ejecutados por Fodecol. Estos no quedan anulados automáticamente, pero deberán ser analizados individualmente por los organismos de control para establecer si existieron irregularidades.

La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía podrían intervenir en las investigaciones derivadas de estos procesos de contratación.