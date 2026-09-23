Fue asesinado líder social en Barrancabermeja, Santander

Bucaramanga

La alcaldía de Barrancabermeja y la gobernación de Santander ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que ayude a ubicar a los responsables del ataque sicarial contra Julián Rodríguez, presidente de Asojuntas y líder social del corregimiento El Centro.

Tras el hecho, la administración municipal expresó su solidaridad con la familia y allegados del dirigente y rechazó el ataque, al considerar que este tipo de acciones afectan directamente a los liderazgos comunitarios y sociales del territorio.

“Tenemos desplegado un plan candado y también una línea de investigación contundente, no solo en el corregimiento, sino en toda la ciudad”, indicó Eduardo Ramírez, secretario de seguridad y convivencia del puerto petrolero.

La administración municipal aseguró que se adelantan acciones para dar con el paradero de los responsables y reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia contra líderes comunitarios y sociales de Barrancabermeja.