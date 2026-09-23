Alcaldía de Tocancipá rechazó los actos violentos ocurridos durante la celebración de sus 433 años

Tocancipá

La Alcaldía de Tocancipá rechazó los actos de violencia ocurridos el 21 de septiembre de 2026 en el parque principal del municipio, tras la celebración del aniversario 433, en el que una manifestación terminó en agresiones físicas, insultos y violencia con pólvora, poniendo en riesgo la seguridad de los artistas, medios de comunicación y asistentes del evento.

La intervención fue liderada por un grupo de personas en oposición al cobro del impuesto de valorización del municipio, con pancartas y con mensajes de rechazo a este proceso. De modo que las actividades culturales que se tenían programadas fueron canceladas para que no se causarán más afectaciones.

Por su parte la administración municipal de Tocancipá rechazó los hechos ocurridos y las autoridades ya se encuentran adelantando investigaciones para poder identificar a los responsables, y se considera la posibilidad de que participaran personas ajenas al municipio.

“Respeto plenamente el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones y a manifestar sus inconformidades de manera pacífica. Sin embargo, ninguna diferencia puede justificar actos de violencia que afecten a quienes participaron de una celebración que es patrimonio de todos los tocancipeños”,comentó Walfredo Adolfo Forero Bejarano, alcalde de Tocancipá.

El mandatario reiteró que las manifestaciones para expresar opiniones, inquietudes y reclamos que realizan los ciudadanos hacen parte de su derecho y merecen respeto. Sin embargo, las diferencias y desacuerdos deben realizarse mediante el diálogo, en espacios de concertación y en las mesas técnicas que se encuentran de manera permanente a disposición de la comunidad.

Amenazas hacía el alcalde de Tocancipá

La Fuerza Pública y las autoridades competentes fortalecerán los operativos para poder garantizar la seguridad, tranquilidad y la convivencia ciudadana en los escenarios públicos del municipio.

Además el alcalde de Tocancipá, Walfredo Adolfo Forero Bejarano, compartió su preocupación por las recientes amenazas recibidas.

“Si llegara a ocurrir cualquier hecho que atente contra mi integridad, mi vida o la de algún miembro de mi familia, responsabilizó públicamente a los concejales George Garzón y Orlando Agudo, debido a las amenazas recibidas y de las acciones violentas que fueron anunciadas el día de ayer”, afirmó el mandatario.

Es por esto que el Concejo Municipal habilitó la línea de atención 316 019 1450 y el correo institucional valorizacion@tocancipa.gov.co, para que los ciudadanos sean atendidos en el proceso de valorización. A la fecha, más de 17.000 ciudadanos han sido beneficiados con ajustes y garantías adicionales.

Del mismo modo, se reiteró que los avances y decisiones adoptadas serán comunicados oportunamente a la ciudadanía y al sector empresarial, por medio de reuniones con propietarios y realizar el respectivo ajuste del bien del contribuyente, que concentra el 70% de la valorización.

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