Así será el Festival de la Colombianidad en Tocancipá

En Tocancipá desde el 12 y hasta el 21 de septiembre, el municipio será escenario del XXV Festival de la Colombianidad, la música, la cultura y la actividad lúdica, una celebración que durante diez días transformará a la Sabana Centro en el corazón cultural del país.

Más de 10 grandes eventos darán vida a esta edición, que reunirá a miles de visitantes en concursos de bandas sinfónicas y de marcha, galas de danza y teatro, exposiciones de arte, certámenes de oralidad y poesía, conciertos y el gran desfile de la Colombianidad. En este último, más de 1.000 artistas llenarán las calles con comparsas y carrozas que rinden homenaje a las fiestas más representativas de Colombia.

“Tocancipá siempre ha sido tierra de trabajo, de industria y de progreso. Pero hoy, más que nunca, demostramos que también somos una tierra que late al ritmo de la cultura, que vibra con el arte y que abre sus puertas para que Colombia entera vea de lo que somos capaces. El XXV Festival de la Colombianidad no es solo una fiesta: es un encuentro que une generaciones, que pone en valor nuestro talento y que proyecta al municipio como un destino cultural y turístico de primer nivel”. Dijo Walfrando Forero, Alcalde de Tocancipá.

Se espera que el festival genere una ocupación hotelera del 100%, ingresos de quienes viven del turismo, la gastronomía y el transporte aumentan hasta en un 70%. Además, que se genere alrededor de 1.500 empleos directos e indirectos, ofreciendo oportunidades a músicos, artistas, técnicos, productores, comerciantes y emprendedores locales.