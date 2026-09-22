Tutela ordena esquema para prevenir ataques de hipopótamos en Barrancabermeja

Bucaramanga

Llegó la hora para que las autoridades de Santander y del orden nacional adopten medidas que prevengan un ataque de los hipopótamos que merodean Barrancabermeja.

Pues un fallo de tutela ordena a dos instancias iniciar acciones para proteger a la comunidad dado que los animales han sido visto cerca de colegios del puerto.

El juzgado Sexto Penal del Circuito del puerto con función de Conocimiento resolvió la acción judicial interpuesta por Leonardo Granados, el secretario del Ambiente de esa ciudad; el funcionario ha estado llamando la atención sobre la presencia de los animales y la amenaza que representan.

Las autoridades deben efectuar un “cerramiento transitorio y preventivo” de aquellas áreas en las cuales han sido vistos los hipopótamos. El juez ordena también que se instale señalización que alerte sobre la presencia de los animales en la vía entre Barrancabermeja y El Centro.

Durante el fin de semana, el ministro del Ambiente, Fabio Arjona había anunciado un plan para evitar percances por el avance de los hipopótamos.