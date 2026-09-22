Anuncian cierres viales en Girón, Santander por visita de magistrados de la Corte Constitucional

Bucaramanga

Las autoridades de Girón anunciaron una serie de determinaciones con relación a la visita de los magistrados de la Corte Constitucional que por primera vez sesiona en Santander desde su fundación.

Una de las decisiones será el cierre de algunas vías que comenzará a las 8 de la mañana de este martes 22 de septiembre y las cuales se extenderán hasta las 10 de la noche del miércoles.

Las vías que van a estar cerradas son:

Carrera 26 con calle 34.

Calle 33 conm carrera 23.

Calle 32 con carrera 23.

Calle 28 con carrera 24.

Carrera 27 con calle 27.

Carrera 29A con calle 28.

Calle 30 con carrera 29A

Calle 30, Puerta Grande.

Ampliar Cerrar

Las autoridades de tránsito también informaron que la calle 27 entre carreras 24 y 26 tendrá cambio de sentido vial en el sector del Malecón.