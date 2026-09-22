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22 sep 2026 Actualizado 13:17

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Hay nuevo procurador regional en Santander; reemplaza a Magda Buendía declarada insubsistente

En el cargo fue designado Robinson Camilo Ojeda Ortiz.

(Colprensa)

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La Procuraduría General de la Nación designó a su representante en Santander tras la abrupta salida de Magda Buendía Chacón.

El organismo de control informó de la designación de Robinson Camilo Ojeda Ortiz como nuevo procurador regional en Santander.

En el pasado reciente, el señor Oejda Ortiz aspiró a la Contraloría de Cartagena; fue contratista de la Escuela Superior de Administgración Pública, Esap. También trabajó en la Empresa Pública de Alcantarillado, Empas.

El funcionario retomará las tareas que quedaron pendientes tras la salida de Magda Buendía Chacón a quien declararon insubsistente.

No hay una explicación argumentada sobre la salida de la funcionaria que había estado durante varios años en el cargo que investiga desde lo disciplinario a los servidores públicos de la región.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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