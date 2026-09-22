Con más de 131.000 votos, Medellín concluye la jornada de Presupuesto Participativo

Medellín

Con un total de 131.585 votos, Medellín concluyó las votaciones del Presupuesto Participativo, proceso que definió los proyectos a ejecutarse durante 2027 en las 16 comunas y cinco corregimientos. Las jornadas se desarrollaron entre el 16 y el 21 de septiembre bajo una modalidad 100 % virtual, activa las 24 horas.

Para garantizar la inclusión digital, el 20 de septiembre se habilitaron 109 puntos presenciales donde asistieron 6.263 personas. El sistema implementó reconocimiento biométrico, tecnología de seguridad que en 2025 le valió a la ciudad un galardón del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa.

Cifras récord y sectores prioritarios

Pese a contar con cuatro días menos de votación que el año anterior, la ciudad alcanzó el promedio diario más alto de su historia con 21.930 votos por jornada. El secretario de Participación Ciudadana, Camilo Andrés Cano, destacó la movilización ciudadana y el rendimiento de la plataforma digital durante el proceso.

Las comunas con mayor volumen de sufragios fueron 1-Popular, 5-Castilla, 7-Robledo, 13-San Javier y 16-Belén. En cuanto a las temáticas más elegidas, sobresalieron Deporte y recreación (81.484 votos), Salud preventiva (75.751), Cuidado del adulto mayor (72.292) y la iniciativa Medellín Cero Hambre (70.512).

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Próximos pasos en los territorios

Tras la consolidación de los resultados, que se pueden consultar en la plataforma oficial votapp.medellin.gov.co/results, el municipio iniciará la fase de planeación y ejecución de las iniciativas. La Alcaldía asumirá el seguimiento técnico para garantizar la entrega de información sobre el avance de cada proyecto.