San Sebastián de Palmitas tendrá un nuevo Jardín Buen Comienzo a principios del 2027

Medellín

La construcción del jardín infantil Buen Comienzo Semillas de Palmitas, ubicado en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, registra un avance del 81 % tras una inversión de $33.500 millones. La infraestructura será entregada el 28 de diciembre para iniciar operaciones en la segunda semana de enero, atendiendo a 150 niñas y niños de cero a cinco años.

La nueva sede dispondrá de seis salas de atención (cuatro pedagógicas y dos para el programa Buen Comienzo), comedor y áreas recreativas. Además, se convertirá en la primera sede en incluir un espacio exclusivo para la Modalidad Familiar, esquema que en la ciudad ha atendido a 20.060 menores y 12.519 mujeres gestantes y lactantes.

Programas de atención integral y ruralidad

El proyecto articula su infraestructura con iniciativas como Buen Comienzo 365, enfocada en mantener la atención y alimentación durante fines de semana y festivos, y Buen Comienzo Sin Barreras, orientada a la inclusión de niños con discapacidad o alertas en su desarrollo. Asimismo, algunos espacios del centro estarán disponibles para el uso comunitario.

Esta obra forma parte de los ocho nuevos jardines infantiles proyectados por la administración municipal para la ruralidad y zonas prioritarias de Medellín. Junto a la sede de Chambacú en San Cristóbal, cuyo avance supera el 94 %, Semillas de Palmitas será de los primeros espacios en ser entregados para la primera infancia.