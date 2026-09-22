Fuerte debate en Támesis, Antioquia, por uso y disposición de petroglifos en una obra del municipio

Tamesis, Antioquia

Un fuerte debate se abrió en Támesis, Antioquia, por el uso y disposición de petroglifos en la obra Calle de las Mitológicas. Los petroglifos son representaciones grabadas sobre roca que hacen parte del patrimonio arqueológico y cultural asociado al territorio.

La discusión surgió a partir de una tutela en la que Juan Pablo Arteaga Peña pidió información sobre el origen, autoría y derechos relacionados con los contenidos incorporados al proyecto, entre ellos los elementos gráficos asociados al Diccionario de Petroglifos.

¿Qué se cuestiona?

El Municipio de Támesis sostuvo que las imágenes utilizadas en la obra eran parte de los insumos del proyecto y que los contratos PS-196-2024 y PS-197-2024 contemplaban la cesión de derechos patrimoniales al municipio.

Sin embargo, en el proceso judicial se cuestionó que no se precisara cuáles petroglifos, ilustraciones, textos y piezas gráficas fueron utilizados, de dónde provenía cada uno y qué autorizaciones permitían su reproducción, adaptación o transformación dentro de la obra.

También está en discusión el diseño

La controversia incluye además la participación del arquitecto John Octavio Ortiz Lopera, contratado por la Gobernación de Antioquia, y la identificación del equipo que intervino en el diseño de la obra.

El debate, por tanto, gira alrededor de una pregunta central: ¿de dónde provienen los petroglifos y contenidos culturales incorporados a la Calle de las Mitológicas y bajo qué condiciones podían ser utilizados en el proyecto?