Conozca los nuevos cierres por obras de desaceleración del Intercambiador La Piragua en Santa Marta/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

La Gobernación del Magdalena anunció que habrá cierre total en la entrada a Sierradentro a la altura de la Universidad Antonio Nariño, debido a las obras que se adelantan para la construcción de los accesos y carriles de desaceleración del Intercambiador La Piragua, en Santa Marta.

Ante el cierre, las autoridades recomiendan a los usuarios de la vía utilizar rutas alternas por el barrio El Líbano, además de transitar con precaución, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones de los auxiliares de tránsito que estarán en la zona.

Esta restricción vial es parte de la construcción del Intercambiador de la Glorieta de La Piragua, con el cual se busca mejorar la movilidad por esa zona del distrito de Santa Marta en sentido hacia Riohacha y Barranquilla.