Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 sep 2026 Actualizado 16:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Conozca los nuevos cierres por obras de desaceleración del Intercambiador La Piragua en Santa Marta

La restricción vial estará vigente desde el 23 de septiembre hasta el 8 de octubre.

Conozca los nuevos cierres por obras de desaceleración del Intercambiador La Piragua en Santa Marta/ Gobernación del Magdalena.

Conozca los nuevos cierres por obras de desaceleración del Intercambiador La Piragua en Santa Marta/ Gobernación del Magdalena.

Conozca los nuevos cierres por obras de desaceleración del Intercambiador La Piragua en Santa Marta/ Gobernación del Magdalena.
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

La Gobernación del Magdalena anunció que habrá cierre total en la entrada a Sierradentro a la altura de la Universidad Antonio Nariño, debido a las obras que se adelantan para la construcción de los accesos y carriles de desaceleración del Intercambiador La Piragua, en Santa Marta.

Ante el cierre, las autoridades recomiendan a los usuarios de la vía utilizar rutas alternas por el barrio El Líbano, además de transitar con precaución, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones de los auxiliares de tránsito que estarán en la zona.

Esta restricción vial es parte de la construcción del Intercambiador de la Glorieta de La Piragua, con el cual se busca mejorar la movilidad por esa zona del distrito de Santa Marta en sentido hacia Riohacha y Barranquilla.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado