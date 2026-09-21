Gobierno Nacional intervendrá el caño Clarín Viejo para recuperar conexión con la Ciénaga Grande. Foto: Corpamag.

El Ministerio de Ambiente anunció la recuperación del caño Clarín Viejo, en el Magdalena, como parte de una intervención para restablecer la conexión hídrica entre el río Magdalena, la Vía Parque Isla de Salamanca y la Ciénaga Grande de Santa Marta.

El proyecto contempla intervenir cerca de 10 kilómetros del caño, que tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros y presenta problemas de sedimentación, acumulación de macrófitas y residuos sólidos.

Según MinAmbiente, las obras permitirán recuperar el flujo de agua dulce, favorecer la regeneración de los manglares y mejorar los hábitats de diferentes especies.

La intervención será articulada con autoridades ambientales del Magdalena y Atlántico, Invemar, Parques Nacionales y organizaciones comunitarias de la zona.