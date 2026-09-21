Confrontación en el Concejo de Ciénaga expone tensión por trámite de proyectos. Foto: Captura de Video

La fuerte confrontación registrada durante una sesión del Concejo de Ciénaga tuvo como trasfondo, según el concejal Carlos Padilla, los cuestionamientos al trámite de seis proyectos de acuerdo y a la conformación de las comisiones accidentales encargadas de estudiarlos.

Padilla aseguró que uno de los principales problemas fue la falta de estudios y documentos que, según su versión, debían acompañar las iniciativas.

“Lo más triste es cómo tres comisiones aprobaron proyectos tan importantes sin tener los estudios, sin tener los anexos, que es prácticamente el elemento fundamental donde uno puede realizar un estudio serio y exitoso” explicó el cabildante.

El concejal también cuestionó el procedimiento utilizado para estudiar y aprobar algunos de los proyectos durante las sesiones extraordinarias.

“Fueron aprobados sin estudios técnicos, fueron aprobados con unas comisiones accidentales presuntamente ilegales y con una elección de un secretario presuntamente ilegal” aseguró.

La tensión aumentó durante la sesión del pasado domingo 20 de septiembre, cuando el presidente del Concejo, Rodrigo Auque, le retiró el micrófono a Padilla, hecho que quedó registrado en video y que terminó generando llamados a la Policía.

Tras lo ocurrido, Padilla aseguró que acudió ante la Procuraduría Provincial del Magdalena para poner en conocimiento los hechos y solicitar vigilancia sobre las actuaciones de la corporación.

“Estamos aquí en la Procuraduría Provincial del Magdalena, denunciando los hechos, poniéndolos en conocimiento para recibir la asesoría correspondiente y estamos pidiendo también una vigilancia especial a todo lo que tiene que ver con el Concejo de Ciénaga” dijo finalmente.