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22 sep 2026 Actualizado 01:01

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Santa Marta

Alcalde de Santa Marta activa PMU tras hechos registrados en Quebrada del Sol

El mandatario pidió tranquilidad a los samarios y solicitó al Gobierno Nacional realizar un consejo de seguridad durante su visita a la ciudad.

David Echavez

Santa Marta
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Ante los hechos registrados en el sector de Quebrada del Sol, el alcalde de Santa Marta informó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), en coordinación con las autoridades nacionales, para atender la situación de orden público.

El mandatario aseguró que se adoptaron medidas para restablecer el orden público y garantizar la seguridad de los habitantes de Santa Marta.

Además, hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Defensa, general Juan José Mora, para que durante su visita a la ciudad, prevista para el viernes, lideren un consejo de seguridad junto con las autoridades locales.

El alcalde manifestó su respaldo a las acciones del Gobierno Nacional y pidió que se adopten las medidas necesarias para garantizar el orden y la seguridad en la capital del Magdalena.

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