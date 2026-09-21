Operativo contra las ACSN genera bloqueos y dos buses incinerados en Santa Marta

Un presunto operativo del Ejército Nacional contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en inmediaciones de Quebrada del Sol, generó afectaciones en la zona rural de Santa Marta.

De acuerdo con reportes preliminares, la situación habría derivado en bloqueos de la Troncal del Caribe en sectores como Guachaca, varias veredas y a la altura de 11 de Noviembre, vía que comunica a Santa Marta con La Guajira.

En 11 de Noviembre, dos buses de servicio público fueron detenidos y posteriormente incinerados. Los vehículos pertenecían al Consorcio Ziruma.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que la quema de los vehículos sería una retaliación por los combates registrados en Quebrada del Sol, aunque se espera información oficial que permita establecer las circunstancias de estos hechos.

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Ante la situación, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció la convocatoria de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para articular acciones con la Fuerza Pública, las autoridades locales y los organismos de seguridad.

La Gobernación indicó que el PMU permitirá evaluar el panorama y coordinar las acciones frente a la situación registrada desde el sector de 11 de Noviembre hasta el límite con La Guajira.