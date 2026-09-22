Santandereana figura en lista de latinos influyentes en Estados Unidos

Bucaramanga

Una publicación especializada, Latino Leaders Magozine publicó un listado de latinos influyentes que viven y trabajan en Estados Unidos cuyas historias de éxito resultan inspiradoras. En esa relación aparece la investigadora Ana María Porras Corredor de Bucaramanga, Santander. Entre los nombres que destaca la revista aparece Lionel Messi.

En 2020, la investigadora Ana María Porras Corredor fue invitada al Personaje de la Semana de Caracol Radio. En esa oportunidad contó que trabajaba investigando la biótica en una universidad de Ithaca, a unas horas de Nueva York.

Ana María es ingeniera biomédica, aparece en el puesto 68, dentro de la categoría de ciencia, en una selección que reúne perfiles de diferentes sectores y que este año incluye a investigadores, empresarios y representantes de la cultura y el deporte.

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Detrás de este reconocimiento hay una trayectoria que comenzó en Bucaramanga y que llevó a la santandereana a desarrollar una carrera científica en Estados Unidos. A los 17 años dejó Santander para estudiar Ingeniería Biomédica en la Universidad de Texas en Austin. Posteriormente realizó una maestría y un doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Wisconsin-Madison y adelantó una etapa posdoctoral en la Universidad de Cornell.

Actualmente es profesora asistente del Departamento de Ingeniería Biomédica J. Crayton Pruitt de la Universidad de Florida, donde dirige el Tissue-Microbe Interactions Lab. Allí su equipo estudia la relación entre los microorganismos y el cuerpo humano mediante modelos de tejidos y enfermedades.

Una de las líneas de investigación de Porras está relacionada con el microbioma y su influencia en la salud, con trabajos que abordan temas como enfermedades infecciosas y salud cardiovascular.

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Su labor, además, no se limita al ámbito académico. La científica santandereana también ha promovido la divulgación de la ciencia y una mayor participación de mujeres y latinos en áreas STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La trayectoria de Ana María Porras también ha sido reconocida por organizaciones científicas. Entre sus distinciones aparecen el NSF Faculty Early Career Development Award, el AAAS Early Career Award for Public Engagement with Science y el Emerging Leaders Award del American Institute for Medical and Biological Engineering.

Ahora, su nombre queda incluido en una lista internacional que busca visibilizar a personas de origen latino que están generando impacto desde diferentes campos profesionales.