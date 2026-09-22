“Lucas Murillo está estable”: el médico que lo operó cuenta cómo avanza tras cirugía cardíaca

El menor Lucas Murillo avanza en su recuperación luego de ser sometido a una cirugía de Fontan en la mañana del lunes 21 de septiembre, un procedimiento cardiovascular de alta complejidad que fue realizado tras una amplia valoración por parte de un equipo multidisciplinario.

El doctor Albert Guerrero, cirujano cardiovascular que participó en la intervención, explicó en Caracol Radio que el caso de Lucas venía siendo manejado desde hace varios años y que previamente había sido sometido a otros procedimientos. Sin embargo, para avanzar hacia una nueva cirugía era necesario cumplir una serie de requisitos que inicialmente no estaban dados.

Según explicó el médico, luego de repetir los estudios y analizar el caso con especialistas en cardiología pediátrica, cuidado intensivo, hemodinamia, falla cardíaca, radiología y medicina nuclear, el equipo contempló dos alternativas: un trasplante de corazón o completar la secuencia quirúrgica mediante una cirugía de Fontan.

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Finalmente, médicos y familiares tomaron la decisión conjunta de realizar la cirugía de Fontan, pese a los riesgos asociados a las condiciones de Lucas.

La intervención se realizó durante al menos ochos horas, el menor pudo ser extubado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con el cirujano, durante la noche Lucas permaneció estable.

¿Cómo funciona ahora el corazón de Lucas?

El doctor Guerrero explicó que Lucas nació con una atresia pulmonar con septum íntegro, una condición en la que el ventrículo izquierdo funciona adecuadamente, pero el ventrículo derecho es muy pequeño y no logra llevar sangre hacia la arteria pulmonar.

Por esta razón, durante su etapa neonatal fue necesario realizar procedimientos para garantizar el flujo sanguíneo hacia los pulmones. La cirugía de Fontan busca completar esa circulación haciendo que la sangre proveniente del cuerpo llegue directamente a las arterias pulmonares, sin pasar primero por el corazón.

El especialista explicó que el procedimiento funciona, en términos sencillos, como una especie de bypass de la circulación: la sangre se desvía para llegar directamente a los pulmones.

Las próximas 72 horas son determinantes

Ahora Lucas permanece en cuidados intensivos, donde será vigilado especialmente durante los primeros días posteriores a la cirugía.

El equipo médico debe controlar su ritmo cardíaco, su estado respiratorio y los drenajes que tiene en las pleuras. Si la evolución es favorable, estos dispositivos podrán ser retirados progresivamente y comenzarán las terapias respiratoria y de rehabilitación cardíaca.

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Posteriormente, la expectativa es que pueda pasar a hospitalización y continuar con su proceso de recuperación antes de regresar a casa.

Aunque la cirugía de Fontan representa un paso importante, el doctor Guerrero aclaró que Lucas deberá permanecer bajo seguimiento permanente por cardiología pediátrica. Además, explicó que la duración de este procedimiento varía de un paciente a otro y que, si en algún momento el Fontan falla, podría ser necesario considerar un trasplante cardíaco.

Según señaló, esa posibilidad corresponde a un escenario que podría presentarse años después y que depende de la evolución particular de cada paciente.