Ayudas humanitarias para atender el incendio
Ciudadanos y organizaciones de Tunja recolectan agua, equipos de protección y herramientas para apoyar la emergencia.
Mientras continúan las labores para controlar el incendio forestal en Villa de Leyva, ciudadanos, estudiantes y docentes de Tunja se organizaron para recolectar elementos destinados a los organismos de socorro y voluntarios que permanecen en las zonas afectadas. La campaña se coordina con personas de la Alcaldía de Villa de Leyva para establecer las necesidades más urgentes.
Karol Natalia Díaz Rico, una de las organizadoras de la iniciativa, explicó que las donaciones serán trasladadas directamente a Villa de Leyva. Entre los elementos solicitados se encuentran agua, tapabocas N95 o con filtro, gafas de protección, gotas hidratantes para los ojos, sueros, electrolitos, medicamentos y elementos para primeros auxilios.
La lista también incluye herramientas para las labores de mitigación, como picas, palas, machetes, linternas y mangueras de tres pulgadas con acoples. De acuerdo con Díaz Rico, también se requieren elementos para las personas que permanecen como voluntarias en la zona, entre ellos equipos de hidratación y artículos para alojamiento.
En Tunja fueron habilitados puntos de acopio en el barrio Los Muiscas, en la Cafetería Campana, cerca de Los Juzgados, y en la Universidad Santo Tomás. Los organizadores también mantienen abierta la posibilidad de recibir nuevos voluntarios para apoyar la recolección y organización de las ayudas destinadas a la atención de la emergencia.