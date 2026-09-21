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21 sep 2026 Actualizado 21:38

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Tunja

Ayudas humanitarias para atender el incendio

Ciudadanos y organizaciones de Tunja recolectan agua, equipos de protección y herramientas para apoyar la emergencia.

Más de 250 personas atienden incendio forestal en Villa de Leyva. Foto: suministrada.

Más de 250 personas atienden incendio forestal en Villa de Leyva. Foto: suministrada.

Más de 250 personas atienden incendio forestal en Villa de Leyva. Foto: suministrada.

Felipe Carreño

Tunja
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Mientras continúan las labores para controlar el incendio forestal en Villa de Leyva, ciudadanos, estudiantes y docentes de Tunja se organizaron para recolectar elementos destinados a los organismos de socorro y voluntarios que permanecen en las zonas afectadas. La campaña se coordina con personas de la Alcaldía de Villa de Leyva para establecer las necesidades más urgentes.

Ayudas y donaciones para Villa de Leyva Boyacá

Ayudas y donaciones para Villa de Leyva Boyacá

Ayudas y donaciones para Villa de Leyva Boyacá

Ayudas y donaciones para Villa de Leyva Boyacá

Karol Natalia Díaz Rico, una de las organizadoras de la iniciativa, explicó que las donaciones serán trasladadas directamente a Villa de Leyva. Entre los elementos solicitados se encuentran agua, tapabocas N95 o con filtro, gafas de protección, gotas hidratantes para los ojos, sueros, electrolitos, medicamentos y elementos para primeros auxilios.

La lista también incluye herramientas para las labores de mitigación, como picas, palas, machetes, linternas y mangueras de tres pulgadas con acoples. De acuerdo con Díaz Rico, también se requieren elementos para las personas que permanecen como voluntarias en la zona, entre ellos equipos de hidratación y artículos para alojamiento.

Donaciones y ayudas para Villa de Leyva Boyacá

Donaciones y ayudas para Villa de Leyva Boyacá

Donaciones y ayudas para Villa de Leyva Boyacá

Donaciones y ayudas para Villa de Leyva Boyacá

En Tunja fueron habilitados puntos de acopio en el barrio Los Muiscas, en la Cafetería Campana, cerca de Los Juzgados, y en la Universidad Santo Tomás. Los organizadores también mantienen abierta la posibilidad de recibir nuevos voluntarios para apoyar la recolección y organización de las ayudas destinadas a la atención de la emergencia.

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