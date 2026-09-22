Incendio en Villa de Leyva, controlado en un 75 %

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras tres días de atención continua por tierra y aire, el incendio forestal registrado desde el 19 de septiembre en la vereda La Castellana y el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, está controlado en un 75 %. Dos focos permanecen activos, mientras los demás sectores se encuentran controlados.

La zona más crítica está en la parte alta que conduce al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, donde las condiciones del terreno dificultan el ingreso de los equipos por tierra.

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En los sectores próximos a las viviendas, el fuego está confinado y, según el reporte operativo, no representa actualmente riesgo para las comunidades.

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La afectación preliminar alcanza cerca de 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 715 corresponden al Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

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Durante la jornada se realizaron 75 descargas de agua con tres helicópteros: un MI-17 contratado por la Gobernación de Boyacá y dos UH-60, uno de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y otro del Ejército Nacional.

Dos focos permanecen activos y la emergencia deja una afectación preliminar cercana a las 1.200 hectáreas, 715 de ellas dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Ampliar Dos focos permanecen activos y la emergencia deja una afectación preliminar cercana a las 1.200 hectáreas, 715 de ellas dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Cerrar

En tierra permanecen desplegadas 250 personas entre bomberos, Ejército, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja y organismos nacionales. Además, está prevista la inserción aérea de personal especializado para apoyar las labores en las zonas de difícil acceso y controlar los dos focos activos. Las operaciones continuarán mientras las condiciones de seguridad y visibilidad lo permitan.