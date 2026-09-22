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22 sep 2026 Actualizado 00:54

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Tunja

Incendio en Villa de Leyva, controlado en un 75 %

Dos focos permanecen activos y la emergencia deja una afectación preliminar cercana a las 1.200 hectáreas, 715 de ellas dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Felipe Carreño

Tunja
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Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras tres días de atención continua por tierra y aire, el incendio forestal registrado desde el 19 de septiembre en la vereda La Castellana y el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, está controlado en un 75 %. Dos focos permanecen activos, mientras los demás sectores se encuentran controlados.

La zona más crítica está en la parte alta que conduce al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, donde las condiciones del terreno dificultan el ingreso de los equipos por tierra.

En los sectores próximos a las viviendas, el fuego está confinado y, según el reporte operativo, no representa actualmente riesgo para las comunidades.

La afectación preliminar alcanza cerca de 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 715 corresponden al Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Durante la jornada se realizaron 75 descargas de agua con tres helicópteros: un MI-17 contratado por la Gobernación de Boyacá y dos UH-60, uno de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y otro del Ejército Nacional.

Dos focos permanecen activos y la emergencia deja una afectación preliminar cercana a las 1.200 hectáreas, 715 de ellas dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Dos focos permanecen activos y la emergencia deja una afectación preliminar cercana a las 1.200 hectáreas, 715 de ellas dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Dos focos permanecen activos y la emergencia deja una afectación preliminar cercana a las 1.200 hectáreas, 715 de ellas dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Dos focos permanecen activos y la emergencia deja una afectación preliminar cercana a las 1.200 hectáreas, 715 de ellas dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

En tierra permanecen desplegadas 250 personas entre bomberos, Ejército, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja y organismos nacionales. Además, está prevista la inserción aérea de personal especializado para apoyar las labores en las zonas de difícil acceso y controlar los dos focos activos. Las operaciones continuarán mientras las condiciones de seguridad y visibilidad lo permitan.

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