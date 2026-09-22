“No teníamos los recursos”: Paola Holguín explica por qué suspendió los estímulos culturales

Según explicó la ministra, la decisión estuvo relacionada con dos situaciones que encontró al asumir el Ministerio: una deuda de más de $185.000 millones y la falta de flujo de caja para continuar con el proceso de evaluación y garantizar posteriormente el pago de los premios.

Holguín indicó que la convocatoria para los estímulos de 2026 fue abierta en febrero, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, aseguró que al llegar a la cartera, el 7 de agosto, todavía no se había expedido la resolución que debía designar a los jurados dos meses antes de anunciar a los ganadores de la misma, por lo que “Eso debió hacerse el 15 de julio de este año, pero el 7 de agosto que yo llegué no había resolución”, afirmó.

La deuda que encontró el Ministerio

De acuerdo con las cifras entregadas por la cartera, a agosto de 2026 la deuda pendiente del Ministerio de las Culturas ascendía a $185.482 millones. De ese total, $75.436 millones correspondían a saldos pendientes con ganadores de convocatorias públicas.

La jefe de la cartera también sostiene que desde febrero se venía presentando una diferencia entre el PAC solicitado y el PAC asignado, es decir, entre los recursos de caja que la entidad necesitaba para cumplir sus obligaciones y los que efectivamente recibió.

La cartera asegura que esa situación se acumuló durante varios meses y que, al llegar la nueva administración, no existía el flujo de caja necesario para asumir nuevas obligaciones.

Aquí está una de las principales explicaciones del Gobierno; una cosa es que los recursos aparezcan respaldados presupuestalmente y otra que exista disponibilidad de caja para hacer efectivamente los pagos, segpun denunció.

¿Cuánto costaba continuar con los premios?

Holguín aseguró que el Ministerio no tenía los recursos necesarios para avanzar con las dos etapas que faltaban.

En su pronunciamiento, la ministra habló de cerca de $900 millones para los jurados. El comunicado oficial de la cartera precisa que el costo era de $874 millones.

Además, los premios y reconocimientos representaban alrededor de $9.000 millones, de los cuales, según Holguín, unos $7.200 millones debían desembolsarse entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

“No teníamos 900 millones que valen los jurados (...) ni teníamos 9 mil millones que era lo que costaban los premios”, explicó.

Por eso, la decisión fue suspender este año las modalidades de Premios y Reconocimientos, mientras las demás modalidades del Programa Nacional de Estímulos continúan bajo sus respectivas condiciones.

“Solo por este año” reiteró.

Holguín insistió en que la medida corresponde únicamente a la vigencia 2026 y que su decisión buscó evitar comprometer recursos que el Ministerio no tenía disponibles para pagar.

El Ministerio informó, además, que el pasado 14 de septiembre fueron liberados $40.000 millones adicionales, destinados a comenzar a atender los pagos pendientes de convocatorias anteriores.

La ministra cerró su defensa de la decisión con una frase dirigida directamente a los artistas, gestores y creadores. “Es mejor decir la verdad que no continuar engañando a un sector tan importante como los artistas, los gestores culturales y los creadores”.