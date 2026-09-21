¡Cuidado con los suplementos nutricionales que toma!: Invima alerta por 42 alimentos fraudulentos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó sobre la comercialización de seis productos que se ofrecen como suplementos dietarios, pero que no cuentan con las autorizaciones sanitarias requeridas en Colombia.

La advertencia fue emitida el 14 de septiembre de 2026 mediante la Alerta Sanitaria No. 302-2026, luego de una denuncia. Según el documento, los productos eran promocionados y comercializados a través de la página web de Titan Nutrition.

Los productos señalados son L-Carnitine, de Alliwise; Lipodrene Hardcore Hi Tech; Ashwagandha, de Himalaya; y Beta Alanina, ZMA y Multi Core, de Hard Supps.

De acuerdo con el Invima, estos productos son considerados fraudulentos porque se promocionan como suplementos dietarios sin contar con un registro sanitario que los ampare. La entidad advierte que, por esta razón, no han sido evaluados oficialmente en aspectos como calidad, seguridad y eficacia.

El registro sanitario es la autorización que permite a la autoridad competente verificar que un producto cumple con los requisitos establecidos para su comercialización.

En este caso, el Invima señala que no existe esa garantía para los seis productos incluidos en la alerta. Por eso, tampoco se conoce con certeza su contenido real, su trazabilidad, las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados o transportados.

Ante la alerta, el Invima pidió a la ciudadanía abstenerse de comprar los seis productos y recomendó no adquirir medicamentos, productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios que no tengan un registro sanitario vigente.

La recomendación cobra especial importancia porque este tipo de productos puede circular no solo en páginas de internet, sino también mediante redes sociales y cadenas de WhatsApp, según la autoridad sanitaria.

El Invima recordó que los consumidores pueden verificar si un producto cuenta con registro sanitario a través de su plataforma oficial. La consulta se puede hacer por nombre del producto, número de registro sanitario o principio activo.

La instrucción del Invima es en caso de ya estar consumiendo el producto suspender inmediatamente su uso debido a los riesgos que podrían representar para la salud y reportarlo al Invima mediante el sistema habilitado para ello