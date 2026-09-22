Familia de director de la DIAN asesinado en Tuluá pide a la Fiscalía avanzar en el caso tras 9 meses

“Queremos verdad y justicia”. Con ese llamado, la familia de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la DIAN en Tuluá, centro del Valle, volvió a pedir avances a la Fiscalía, nueve meses después de su asesinato. Hasta ahora, solo una persona ha sido capturada por el crimen.

El funcionario fue asesinado el 18 de diciembre de 2025 cuando se movilizaba hacia su lugar de trabajo. Dos hombres que iban en motocicleta interceptaron su vehículo en inmediaciones del barrio El Jazmín y le dispararon en varias ocasiones.

En marzo de 2026 fue capturado en Cali Cristian Alexis Muñoz Londoño, alias ‘El Buda’, requerido por la Fiscalía 12 Especializada EDA de Buga por homicidio agravado y porte ilegal de armas. Según los investigadores, sería presunto coautor del crimen y estaría relacionado con las redes de sicariato.

El abogado Juan Camilo Páez, representante de las víctimas, aseguró a Caracol Radio que todavía no se conoce quién habría disparado ni quién habría ordenado el asesinato.

“El que apretó el gatillo aún no lo tiene la Fiscalía y mucho menos tiene, y al parecer está lejos de tener aún, a la persona que determinó el hecho”, afirmó.

El capturado continúa privado de la libertad. Aunque ya fue presentado un escrito de acusación, todavía no se ha realizado la audiencia correspondiente y, según el abogado, tampoco conocen una fecha para esta diligencia.

La familia también señaló que la ITRC suspendió a dos funcionarios en medio de las averiguaciones internas relacionadas con denuncias que había realizado Calao. El abogado confirmó este punto, pero aclaró que no corresponde a la representación de víctimas establecer si esas personas tienen alguna relación con el homicidio.

La principal hipótesis de la Fiscalía, según el abogado, apunta a que el crimen estaría relacionado con las denuncias que Calao presentó durante su gestión como director de la DIAN en Tuluá. Las autoridades también habían señalado una posible relación con estructuras dedicadas al contrabando y la evasión fiscal en el Valle del Cauca.

Claudia Calao, hermana de la víctima, reiteró el reclamo y pidió a la Fiscalía informar qué avances existen en la investigación.