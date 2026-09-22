Habitantes de las comunas 9 y 19 de Cali alertan por edificaciones en riesgo de colapso

Cali

Tras más de un mes del terremoto que afectó a Cali, varias estructuras que resultaron comprometidas continúan siendo motivo de preocupación para quienes viven en estas zonas.

Habitantes de las comunas 9 y 19 de la ciudad alertan por varias edificaciones que permanecen en condiciones críticas y que, según advierten, representan un riesgo para las demás viviendas, comercios y transeúntes.

“En el territorio hemos podido identificar tres unidades de edificios que están completamente críticas, ladeadas, internamente colapsadas. Son el Edificio Gracias a Dios y la unidad residencial de edificios Refugio Campestre, ambos están en el sector de la calle 2A con 66B - 86 en el barrio El Refugio. El tercer edificio es el Edificio Arábico”, indicó Carlos Ortiz, edil y presidente de la Comuna 19.

Mientras tanto, en la Comuna 9, habitantes y ediles mantienen la alerta por una vivienda ubicada en el barrio Bretaña, cuya estructura presenta una inclinación que podría afectar las residencias vecinas y el tendido eléctrico. También pidieron intervenir o reforzar el cerramiento de las ruinas del Hotel La Luna, en la Autopista Suroriental.

“Los transeúntes que tenemos que circular constantemente por el sector vemos con mucha preocupación que esa estructura metálica y también de concreto puede venirse en cualquier momento y más con las réplicas que se han venido presentando en Santiago de Cali. Hacemos un llamado para que este punto también tenga una intervención importante de demolición o cerramiento para evitar una posible tragedia”, señaló Mónica Ramírez, edil de la comuna 9.

Por su parte, la Alcaldía de Cali avanza en el proceso de demolición de las edificaciones que fueron identificadas como de alto riesgo tras el terremoto. No obstante, sobre los casos señalados por los ediles, hasta el momento no se ha recibido respuesta.