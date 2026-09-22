Capturaron en Medellín a uno de los más buscados en Huila

Capturado uno de los más buscados por hurto en Medellín. Foto: Policía Meval.

Medellín

Un hombre de 29 años, que figuraba en el cartel de los 10 más buscados del departamento del Huila, fue capturado en Medellín durante un procedimiento de registro y control realizado por la Policía Nacional.

La captura se produjo cuando uniformados adelantaban labores rutinarias de prevención en vía pública.

“Este resultado se produjo gracias a los controles permanentes que desarrollan nuestros hombres y mujeres en las calles, durante actividades de registro y control y solicitud de antecedentes. Nuestros uniformados abordaron a este delincuente y mediante la consulta en los dispositivos de PDA establecieron que tenía una orden judicial vigente”, indicó teniente coronel Julián Gil, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Detalles de la captura

De acuerdo con las autoridades, el hombre era requerido por diferentes conductas delictivas, entre ellas hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, extorsión, lesiones personales, amenazas, receptación, violación de habitación ajena, acto sexual violento, hurto de automotor y tentativa de homicidio.

Las autoridades también señalaron que, durante las verificaciones, se estableció que el capturado estaría relacionado con varios hurtos cometidos bajo distintas modalidades, entre ellas el engaño.

Tras hacer efectiva la captura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial que lo requería, que será la encargada de adelantar el proceso correspondiente y definir su situación jurídica.