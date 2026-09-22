Al menos 18 heridos dejó accidente de bus en Santa Fe de Antioquia

Un bus de servicio público de la empresa SotraUrabá se volcó en la mañana de este martes 22 de septiembre en el occidente de Antioquia, dejando un balance preliminar de 18 personas heridas, de las cuales dos revisten gravedad.

El siniestro ocurrió en el tramo comprendido entre Santa Fe de Antioquia y el sector Manglar, en jurisdicción del municipio de Giraldo.

Tras la emergencia, organismos de socorro, autoridades de tránsito y personal de la concesión vial llegaron al lugar para atender a los afectados y adelantar las labores de rescate y extracción de los lesionados.

Entre tanto, agentes de Tránsito de Santa Fe de Antioquia monitorean la vía y facilitan el paso de las ambulancias y demás vehículos que participan en la atención de la emergencia.