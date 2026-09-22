Ofrecen $50 millones por dos hombres que asaltaron un restaurante en Guarne, Antioquia

Guarne, Antioquia

Hasta $50 millones de recompensa ofrecen las autoridades por información que permita capturar a dos hombres señalados de protagonizar un robo a mano armada en un restaurante de Guarne, Oriente antioqueño.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien señaló en su cuenta de X, que las cámaras del Nodo Departamental de Seguridad registraron la secuencia del hecho y permitieron individualizar a los dos presuntos responsables.

Detalles del atraco

El robo ocurrió en la tarde del 21 de septiembre cuando dos hombres llegaron en motocicleta hasta un establecimiento de Guarne.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo los sujetos ingresaron al restaurante y, posteriormente, llegaron hasta la zona donde se encontraban los comensales. Allí, utilizando armas de fuego, los intimidaron y les quitaron diferentes pertenencias.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, entre los elementos hurtados estarían celulares, cadenas y otros objetos de valor.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron la investigación y, con apoyo del material de videovigilancia, avanza en la búsqueda de los dos hombres, cuyos rostros quedaron registrados por las cámaras.

Las autoridades pidieron a quienes tengan información sobre la identidad o ubicación de los responsables que la entreguen para contribuir con su captura y judicialización.