37 capturas y armas incautadas: operativo de la Policía en cuatro localidades de Bogotá

Colombia

La Policía Metropolitana de Bogotá informó este lunes sobre la captura de 37 personas durante una serie de operativos realizados en diferentes sectores de la ciudad durante la última semana.

De acuerdo con la institución, las acciones estuvieron a cargo de la Seccional de Investigación Criminal y se concentraron en las localidades de San Cristóbal, Bosa, Santa Fe y Los Mártires, donde se realizaron 18 diligencias de registro y allanamiento.

Según el balance entregado por las autoridades, durante los procedimientos fueron incautados:

20 armas de fuego.

Más de 35 kilos de estupefacientes.

73 celulares.

Más de $41 millones en efectivo, que, según la Policía, estarían relacionados con actividades ilícitas.

Dos mujeres fueron capturadas por un caso de homicidio y hurto

Uno de los casos reportados se presentó en las localidades de Santa Fe y Bosa, donde fueron capturadas, mediante orden judicial, dos mujeres de 29 y 37 años.

La Policía señaló que ambas son investigadas por el presunto delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto agravado y calificado, por hechos ocurridos el 27 de febrero de 2025.

Según la investigación citada por la institución, las mujeres habrían identificado a sus posibles víctimas en establecimientos nocturnos de Chapinero, Kennedy y Teusaquillo. Posteriormente, las acompañaban hasta sus viviendas con el propósito de continuar compartiendo.

En esos lugares, presuntamente les suministraban una combinación de medicamentos que incluía ketamina y zolpidem. De acuerdo con la Policía, al mezclarse con alcohol u otras sustancias consumidas previamente, estos medicamentos podían dejar a las víctimas en estado de indefensión.

La investigación señala que posteriormente les habrían hurtado sus pertenencias. En uno de los casos, el uso de estas sustancias habría contribuido a la muerte de un hombre de 37 años.

Las dos mujeres registran antecedentes por hurto agravado y calificado, según el reporte policial. Las autoridades también investigan si podrían estar relacionadas con otros casos.

Incautan armas en San Cristóbal

En San Cristóbal, la Policía informó sobre cinco acciones simultáneas que terminaron con la captura en flagrancia de dos personas por los presuntos delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Durante estos procedimientos fueron incautadas cuatro armas, entre ellas una subametralladora con munición modificada, de acuerdo con el informe entregado por las autoridades.

Recuperan seis patinetas hurtadas en Los Mártires

Otro de los procedimientos se concentró en el sector de San José, en la localidad de Los Mártires, donde las autoridades adelantaron controles contra la receptación.

La intervención se realizó en varios establecimientos dedicados a la reparación de patinetas eléctricas. Allí fueron recuperadas seis unidades que habían sido reportadas como hurtadas y que, según la Policía, tienen un valor aproximado de $25 millones.

La institución señaló que estos resultados hacen parte de las investigaciones adelantadas contra personas y estructuras presuntamente relacionadas con delitos como extorsión, homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes.