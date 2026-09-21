Alcalde de Suba, César Salamanca, destacó llegada de competencia internacional de porrismo a Bogotá

Este domingo 20 de septiembre, Bogotá presenció una competencia internacional de porrismo que reunió a cientos de deportistas de diferentes ciudades del país.

Se trata del Nfinity Champions League, evento estadounidense que llegó por primera vez a Colombia con jueces internacionales y atletas nacionales.

La competencia se desarrolló en Bogotá y contó con la participación de especialistas vinculados a la International All Star Federation (IASF), organización internacional relacionada con la regulación y estandarización del porrismo.

El alcalde de Suba, César Augusto Salamanca Rojas, estuvo presente en el evento y aseguró que cerca de 3.000 personas se movilizaron durante la jornada del domingo en relación con la competencia.

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“Solo hoy domingo hemos visto la movilidad de cerca de 3.000 ciudadanos en Bogotá, tenemos un impacto bastante grande. Estamos felices por recibir este evento por primera vez”, señaló el mandatario.

Según Salamanca Rojas, la realización de este tipo de competencias también tiene un impacto que va más allá del escenario deportivo, debido al movimiento de deportistas, entrenadores, familiares y espectadores que llegan a la ciudad.

El alcalde destacó además el papel del deporte como espacio para generar conexiones entre diferentes ciudades y países. En este caso, la competencia permitió reunir a deportistas colombianos con jueces y representantes vinculados al porrismo internacional.

x y resaltó el impacto económico que pueden generar los eventos de este tipo en Bogotá.

La realización del Nfinity Champions League representó nuevo escenario para las selecciones de Bogotá Novice Primary, Intermedian Coed, Youth Median All Girl, Junior Advance Coed, Median All Girl Open, Advance Open Coed y la selección Colombia

De esta manera, Suba se convirtió durante este fin de semana en punto de encuentro para el porrismo nacional e internacional, con una competencia que llegó por primera vez al país y que reunió a deportistas, entrenadores y jueces alrededor de esta disciplina.