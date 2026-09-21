El Vaticano publica el programa oficial de la visita del Papa León XIV a Sudamérica

Durante la primera etapa de su gira por Sudamérica, León XIV presidirá una vigilia de oración en el Estadio del Centenario de Montevideo, ofrecerá dos misas y visitará la Universidad Católica de Uruguay. El pontífice permanecerá en ese país entre el 6 y el 8 de noviembre y se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas.

’Les anuncio una gran alegría’, será el lema oficial de la visita a Uruguay. El lema retoma las palabras del anuncio del ángel a los pastores de Belén para expresar el significado fundamental de la visita: la presencia del papa como “una ocasión de encuentro y de alegría compartida por la Iglesia y por todo el pueblo de Uruguay”, explicó la Santa Sede.

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La llegada de León XIV a Uruguay, la nación con la tasa de catolicismo más baja de toda Latinoamérica (poco más del 36 %), se producirá casi cuatro décadas después de la última visita de un pontífice al país, realizada por Juan Pablo II en 1987 y 1988.

En Buenos Aires mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, visitará un centro penitenciario y oficiará una misa multitudinaria en Luján. Su visita a Argentina será del 8 al 11 de noviembre, la primera de un pontífice a ese país en 40 años y estará marcada por el hecho de que su antecesor, el fallecido Francisco I, era argentino y nunca visitó su tierra natal como sumo pontífice.

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“Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” es el lema en Argentina, con un logotipo que simboliza la diversidad, “la idea de un pueblo donde todos son acogidos y nadie queda excluido” y que tiene a Cristo como centro.

Por su parte, durante su viaje a Perú, del 12 al 16 de noviembre, realizará cuatro misas multitudinarias, en Las Pampas de Pimentel (Chiclayo), en Santa Cruz de Succhabambam, en Pucallpa y en la base aérea de Las Palmas y tendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

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El lema en Perú es: “Abramos el corazón” y resume la invitación del papa “a abrir el corazón a Dios para renovar la fe, al prójimo para construir la fraternidad y a la misión para anunciar con alegría el Evangelio, construir la unidad y fomentar la paz”, explicó el Vaticano.

El papa León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos) regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos.

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