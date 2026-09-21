Frisby España abre su segundo punto de venta en Madrid

Frisby España abre hoy, 21 de septiembre, su segundo punto de venta en Madrid, ubicado en Puente de Vallecas. Este nuevo local permitirá atender Vallecas y los barrios del sur de la capital, zonas donde había una gran demanda que la primera cocina, centrada en el centro de Madrid y el barrio de Salamanca, no podía cubrir.

Para completar la cobertura de la marca en la ciudad, el tercer punto de venta abrirá en las próximas semanas en el norte de Madrid. Además, Frisby España acaba de firmar un acuerdo para la apertura de cuatro franquicias adicionales, con el objetivo de extender su presencia al conjunto del territorio nacional en el menor plazo posible.

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Estas aperturas llegan por los resultados del primer mes de actividad de la compañía, ya que han cerrado su primer mes de actividad en Madrid con 3,3 toneladas de pollo vendidas desde un único punto de venta, operativo desde el 17 de agosto y disponible exclusivamente en la plataforma Uber Eats.

Finalmente, en un mes de actividad, Frisby España, ha creado 16 puestos de trabajo en Madrid y prevé alcanzar los 50 empleos antes de que finalice el año, con las nuevas aperturas.

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