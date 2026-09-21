¿El incendio en Villa de Leyva fue provocado? Gobernador respondió

La emergencia por incendios forestales sigue generando preocupación en varias regiones del país. Las autoridades, le pusieron la lupa al incendio registrado en Villa de Leyva, Boyacá, específicamente en la vereda La Castellana, sector Cerro de San Marcos.

Esto, debido a que según información preliminar de la UNGRD, el incendio habría sido provocado.

José Ubaldo Castro, coordinador de gestión del riesgo del departamento de Boyacá, pasó por los micrófonos de 6AM W para entregar el más reciente reporte, afirmando que se encuentran próximo a realizar un sobrevuelo en Leiva para verificar las condiciones como las que amaneció el municipio.

“Actualmente tenemos como tal un reporte estimado, son datos aproximados, de una cantidad de más de 200 hectáreas afectadas por el incendio forestal que se está presentando”, dijo.

¿Las llamas están cerca de los municipios de Sáchica y de San Pedro de Iguaque, de Chíquiza?

“Sí, tenemos reporte en el PMU realizado en la noche del 20 de septiembre, a las nueve de la noche, aquí en el municipio de Villa de Leyva. Tenemos reporte del director nacional de bomberos y, obviamente, las autoridades que están participando, y ya las llamas están también presentes en el municipio de Chíquiza y en un área del municipio de Sáchica”, detalló.

¿El incendio en Villa de Leyva fue provocado?

Por su parte, el gobernador Carlos Amaya para referirse sobre el origen de las llamas, esto en referencia a que hay teorías que aseguran que hay manos criminales detrás del fuego.

“El ministro de Ambiente ha dicho que el incendio fue provocado porque ellos vieron cuando la llamarada empezó que fue muy fuerte, esto normalmente empieza poco a poco y este empezó muy fuerte, hay más gente que lo dice, pero o las autoridades, la fiscalía la que tiene que averiguar, policía judicial están en eso”, dijo.

No obstante, reveló que han anunciado una recompensa de hasta 45 millones de pesos por las personas que puedan dar la información.