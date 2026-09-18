Coronel (r) Plazas Vega fue absuelto en juicio civil en EEUU por caso Urán en la retoma del Palacio

El coronel (r) del Ejército Nacional colombiano Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto en el juicio civil que un tribunal federal de Miami (Estados Unidos) adelantaba en su contra desde el 8 de septiembre.

El exmilitar fue señalado de la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Tras la determinación, Plazas Vega dijo que la deliberación duró tres horas y agradeció al jurado que tomó la decisión unánime de declararlo inocente de los cargos que se le atribuían.

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Así era el caso

El proceso civil contra Plazas Vega fue promovido las hijas del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. El centro del caso señalaba al coronel de tortura y asesinato al magistrado durante la retoma del Palacio de Justicia.

El proceso se extendió durante años en los que se incorporaron una serie de pruebas con el pasar del tiempo, una de ellas un vídeo en el que se ve a Urán saliendo herido, pero vivo, del Palacio de Justicia y escoltado por militares.

A esto se suma que la billetera del magistrado Urán, que fue perforada por un disparo, fue encontrada en las bóvedas del Cantón Norte del Ejército.

Se incluyen más elementos como que se encontró una lista con la firma del coronel en la que se mencionaban funcionarios de las altas cortes, incluyendo a Urán, como “guerrilleros dados de baja en combate”

¿Por qué estaba el caso en Estados Unidos?

El coronel (r) fue condenado a 30 años de prisión en primera instancia por un juez que lo encontró culpable de la desaparición de once personas, sin embargo, luego fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Tras permanecer detenido poco más de 8 años, Plazas Vega dejó Colombia y se radicó en Florida. Allí el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas presentó una demanda bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura con la que lo vinculaba a la tortura y muerte del magistrado.

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Esta Ley de Protección de Víctimas de Tortura es un estatuto federal que permite demandas civiles en tribunales estadounidense en las que se denuncian actos de tortura y ejecuciones extrajudicial.

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