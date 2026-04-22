Dos equipos de porrismo representarán a Colombia en el Mundial de Naciones ICU 2026. (Crédito: Federación Colombiana de Porrismo)

La Selección Colombia de porrismo se alista para competir en el Mundial de Naciones organizado por la International Cheer Union (ICU), que se llevará a cabo en el ESPN Wide World of Sports Complex, uno de los escenarios más importantes del cheerleading a nivel global. El evento reunirá a cerca de 120 países entre el 22 y el 25 de abril de 2026.

La delegación nacional está conformada por 45 atletas, entreo los 12 y 19 años, que competirán en las categorías Youth Coed y Junior Coed, representando al país frente a las mejores selecciones del mundo. Estas categorías hacen parte de los torneos Junior World y World Cheerleading Championships, espacios donde se reúnen los talentos juveniles y sénior del porrismo internacional.

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Cuáles son los equipos que representarán a Colombia en el Mundial de Naciones

El equipo Youth Coed, integrado por 24 deportistas, está dirigido por Sergio André Suárez, quien también es director de la escuela Devils All Stars y quien en 20218 trajo medalla de oro para Colombia.

Según explicó el entrenador, Suárez, el grupo llega tras un proceso de ocho meses de preparación, con concentraciones que reunieron atletas de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.

El principal desafío ha sido coordinar los encuentros entre deportistas de distintas regiones, aunque el equipo destaca por su pasión, compromiso y el respaldo de las familias.

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Por otro lado , el equipo Junior Coed, conformado por 21 atletas, está bajo la dirección de Sebastián Rivera, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en el porrismo. Rivera lleva tres años liderando procesos federados, tras ser seleccionado mediante un riguroso proceso que evaluó su experiencia y resultados.

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Enlace de la trasmisión del Mundial de porrismo: Horario de presentación

La transmisión de las semifinales del campeonato mundial se realizará el miércoles 22 de abril de 2026 a través de la plataforma oficial de la International Cheer Union, disponible en su canal digital Cheer Union TV. (https://cheerunion.tv/ )

En esta jornada, los equipos colombianos tendrán participación en diferentes horarios según su categoría: