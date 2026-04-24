¡Orgullo nacional! Selección Colombia de porrismo ganó el Mundial de Naciones ICU 2026

La Selección Colombia de porrismo volvió a dejar en alto el nombre del país tras una destacada participación en el Campeonato Mundial de Naciones de la International Cheer Union (ICU), que se llevó a cabo en el ESPN Wide World of Sports Complex, en Estados Unidos.

En esta ocasión, el equipo Youth Coed Median se consagró campeón del mundo en su categoría, logrando el primer puesto con una rutina que destacó por su nivel técnico, sincronización y dificultad.

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La delegación, conformada por 24 atletas y dirigida por el entrenador Sergio André Suárez Ortiz, posicionada en el primer puesto del podio, superó a grandes equipos como Inglaterra, que obtuvo la medalla de plata, y Ecuador, que se quedó con el bronce.

Más medallas para Colombia en el porrismo

Sin embargo, los logros no terminaron ahí; el equipo Junior Coed Advanced también obtuvo un título destacado al alcanzar el segundo lugar en su categoría.

Este grupo, integrado por deportistas entre los 12 y 19 años, fue dirigido por el entrenador Sebastián Villada, consolidando así una participación integral de alto nivel por parte de Colombia en el certamen internacional.

De acuerdo con lo explicado por los entrenadores a Caracol Radio, este resultado es fruto de un proceso riguroso liderado por la Federación Colombiana de Porrismo, que incluyó una concentración de ocho meses.

Durante este periodo, atletas provenientes de distintas regiones del país ,como Medellín, Villavicencio, Cali y Bogotá, trabajaron intensamente en su preparación física, técnica y coreográfica.

Este nuevo título mundial representa además la segunda medalla de oro para Colombia en esta disciplina a nivel de naciones, pues la a anterior se remonta a 2019, cuando la Selección Colombia se coronó como el mejor grupo acrobático del planeta, alcanzando un puntaje de 89,44, lo que marcó un hito en la historia del porrismo nacional.