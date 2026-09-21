Capturan a alias ‘Juan Carlitos’, uno de los más buscados en Barranquilla / Policía Metropolitana

En desarrollo del Plan Cazador, la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a alias ‘Juan Carlitos’, de 32 años, señalado de pertenecer al grupo delincuencial organizado Los Costeños y quien figuraba en el volante de los más buscados de la institución.

La captura se produjo en el corregimiento de San José del Purgatorio, jurisdicción del municipio de Plato, Magdalena, donde unidades de la SIJIN hicieron efectiva una orden judicial en su contra para cumplir una condena de prisión por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

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Según las investigaciones, alias ‘Juan Carlitos’ estaría vinculado a actividades criminales relacionadas con homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y cobro de extorsiones en sectores de Barranquilla como Nueva Colombia, La Sierra, Bajo Valle y Los Olivos.

Las autoridades también lo vinculan a la investigación por un doble homicidio ocurrido el 21 de septiembre de 2024 en el barrio Nueva Colombia. El capturado tendría además una trayectoria criminal de aproximadamente 11 años y registra seis anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir.

La Policía señaló que la captura constituye un resultado del Plan Cazador, estrategia dirigida a localizar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas por las autoridades y a integrantes de estructuras delincuenciales relacionadas con hechos que afectan la seguridad ciudadana.