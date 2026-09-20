Defensora del Pueblo respalda traslado de privados de la libertad: “nadie está por encima de la ley”

Iris Marín destacó la importancia de proteger a los liderazgos sociales en los territorios. | Foto: Caracol Radio.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, respaldó las decisiones del presidente Abelardo De la Espriella, quien en los últimos días ordenó el traslado de cárcel de distintos privados de la libertad como políticos, exintegrantes del DAS y miembros de las disidencias.

Varios de ellos estaban detenidos en casas fiscales y guarniciones militares.

En criterio de Marín, dicha medida del jefe de Estado envía un mensaje adecuado a las cárceles, en las que se reafirma que “nadie está por encima de la ley”.

Varios de estos movimientos de cárceles obedecen también a infracciones al régimen carcelario, ya que en distintos penales han sido encontrados reclusos usando dispositivos electrónicos no autorizados o accediendo a beneficios prohibidos.

Para la defensora del Pueblo, los traslados decretados garantizan el cumplimiento de los reglamentos de reclusión y fortalecen los principios de “transparencia e igualdad en el sistema penitenciario”.

Iris Marín indicó que seguirán vigilando que en estos procedimientos de traslado se garanticen los derechos de los privados de la libertad, “con el fin de velar porque sus garantías sean respetadas integralmente”.