Rubén Blades será reconocido con el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

MADRID, SPAIN - JULY 28: Singer-songwriter Ruben Blades during his performance at the Noches del Botanico on 28 July 2026 in Madrid, Spain. Throughout his long career, this Panamanian artist has won fourteen Grammy Awards and recorded more than twenty studio albums, including hits such as ‘Pedro Navaja’. Furthermore, Blades served as Panama’s Minister for Tourism between 2004 and 2009 under President Martin Torrijos. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

Este jueves se conoció que el músico, cantante, compositor, actor, activista y político panameño Rubén Blades será reconocido con el Premio Billboard Ícono en la entrega de los Billboard de la Música Latina 2026.

¿Qué dijo Rubén Blades?

“Agradezco a todos los que han contribuido durante más de cincuenta años para que mi trabajo se vea reconocido hoy. Nadie triunfa sin ayuda. Es necesario reconocer el aporte de todos los músicos, arreglistas, compositores e ingenieros con los que he trabajado y al grupo que desde hace 16 años me acompaña en la brega, Roberto Delgado y Orquesta de Panamá”, dijo Blades en un comunicado.

¿Dónde y cuándo recibirá este galardón?

Blades recibirá este galardón en el James L. Knight Center de Miami, Florida, el próximo jueves 22 de octubre.

¿Qué otros artistas han sido reconocidos con el Premio Ícono?

Otros artistas que han sido reconocidos con este premio son Maná, Chayanne, Ivy Queen y Laura Pausini.

¿Quién es Rubén Blades?

Música

La actividad musical de Blades se centra principalmente en los géneros de salsa y jazz latino.

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Como compositor, aportó a su música la sofisticación lírica de la nueva canción centroamericana y la nueva trova cubana, así como ritmos experimentales y una salsa con influencias del son cubano y contenido político, creando así una “música de baile para gente pensante”.

Blades ha compuesto decenas de éxitos, entre ellos “Pedro Navaja” y “El Cantante”, que se convirtió en el tema emblemático de Héctor Lavoe.

Ha recibido 21 nominaciones a los premios Grammy y ha ganado 12, además de 12 premios Grammy Latinos.

Actuación

Ha interpretado papeles destacados en películas como “Depredador 2″, “El color de la noche”, “Protegiendo al enemigo”, “El abogado del crimen” y “Manos de piedra”.

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Interpretó a Daniel Salazar en la serie de televisión “Fear the Walking Dead”.

Política

En 1994, Blades logró obtener el 17 % de los votos en un intento fallido por alcanzar la presidencia de Panamá.

En septiembre de 2004, fue nombrado ministro de Turismo por el presidente panameño Martín Torrijos para un mandato de cinco años.

Discografía

Entre sus discos más exitosos se encuentran “Rubén Blades y Son del Solar... Live!”, “Amor y Control”, ”Caminando", “Salswing!”, “Son de Panamá”, “Tangos”, “Canciones del Solar de los Aburridos”, “Buscando América”, “El Que la Hace la Paga”, “Escenas”, “Salsa Big Band”, “Metiendo Mano!” y “Siembra”.

Colaboraciones

Además, ha colaborado con diversos artistas como Usher, Elvis Costello, Luis Miguel, Julio Iglesias, Ricky Martin, Juan Gabriel, Laura Pausini, Shakira, Thalía y Michael Jackson, creando la versión traducida al español de la canción “I Just Can’t Stop Loving You” (“Todo mi amor eres tú”).